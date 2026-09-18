Татьяна Куртукова оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

В Центре общественного наблюдения в Одинцове очень дружелюбная и вместе с тем рабочая обстановка, заявила исполнительница хита «Матушка-земля» певица Татьяна Куртукова. Об этом сообщил телеграм-канал 360Tube .

Артистка отметила, что в центре все вовлечены в общее дело и «держат руку на пульсе», чтобы голосование прошло максимально честно.

Куртукова добавила, что выборы определяют будущее страны, и эту ответственность нельзя перекладывать на других. Проголосовать певица планирует в субботу вместе с мужем, а сегодня решила оценить процесс изнутри.

Ранее в Звездном городке проголосовали космонавты Александр Гребенкин и Кирилл Песков, а также ветеран космонавтики Василий Циблиев. Их коллеги, находящиеся на МКС — Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев — также сделают свой выбор.