Глюкоза снялась полностью обнаженной в день рождения

Певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой) исполнилось 40 лет. Она похвасталась стройной фигурой, опубликовав в Instagram* обнаженное фото.

«Мне сегодня 40», — написала певица.

Ионова выложила селфи в зеркале. Полностью обнаженная певица сидела на кровати, скрестив ноги и взъерошив волосы. На остальных кадрах она показалась в черной маске для лица.

Подписчики не оценили креатива и припомнили звезде случай на концерте, когда Ионову заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Многие отметили, что она слишком печальная для такого праздника.

После концерта на Дне металлурга в Красноярске в 2024 году и задержания в аэропорту Шереметьево певица на время ушла из соцсетей. Она утверждала, что принимала антидепрессанты и снотворное, а не наркотики. Через год Глюкоза снова угодила в скандал, устроив несогласованный фестиваль в Кронштадте.

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