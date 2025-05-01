01 мая 2025 12:53 «Потеряла вес, но я не сдамся». Виктория Боня возобновила восхождение на Эверест 0 0 0 Фото: Виктория Боня / Telegram Знаменитости

Виктория Боня

Эверест

Телеведущая, блогер Виктория Боня решила все же покорить Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Модель сообщила, что возвращается в базовый лагерь.

Эверест — главная мечта Виктория уже больше двух недель находится на Гималаях. Она хочет осуществить давнюю мечту — взойти на Эверест. Но на высоте 5,5 тысячи метров у ведущей началась горная болезнь: у участницы шоу «Выжить в Дубае» снизилась сатурация, появилась слабость и разболелась голова. Звезде стремительно становилось хуже. На прошлых выходных ее с горы доставили на вертолете в госпиталь. Сегодня Боня приняла важное решение.

Фото: Виктория Боня / Telegram

«Я не сдамся» Модель решила возобновить восхождение на Эверест, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. «Как я похудела, как я осунулась! Я снова вылетаю в базовый лагерь. Еще сегодня думала, что все, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую усталость. А сейчас со мной ехала девочка в машине. Ну как девочка, ей лет 60, наверное. И она меня подзарядила, у нее такая энергия, она только что взошла на гору. И я думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», — рассказала Виктория в Telegram-канале. Несколько дней назад телеведущая призналась, что из-за плохого самочувствия ей пришлось перейти на таблетки.

Фото: Виктория Боня / Telegram

Опасность восхождения на Эверест Восхождение на Эверест считается дорогостоящим и очень рискованным мероприятием. Для самостоятельного покорения вершины необходимо обладать отличным здоровьем, всевозможными навыками и многолетним успешным опытом в альпинизме. Погода на Эвересте суровая и непредсказуемая: сменяющиеся направления ветра, снежные лавины, ледопады, камнепады и экстремально низкие температуры. Выше 7,6 тысячи метров над уровнем моря начинается «мертвая зона». Концентрация кислорода здесь настолько низкая, что организм начинает постепенно умирать, отказывают мышцы. В 2025 году сезон восхождений на Эверест начался в апреле, Непал выдал 402 разрешения. Местные власти собираются ужесточить правила получения разрешения на восхождение на Эверест. Покорить вершину смогут только те альпинисты, у которых за плечами есть опыт восхождений хоть на одну из гималайских вершин высотой семь тысяч метров.