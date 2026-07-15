Кузя из «Универа» предоставил суду самодельную банковскую выписку

Очередное заседание по делу об алиментах актера Виталия Гогунского и его бывшей жены Ирины Маирко прошло в Москве. Сторона артиста предоставила выписку по банковскому счету за 2026 год, сформированную самостоятельно, сообщил Super.ru .

Адвокат Маирко Анастасия Каширская отметила, что полный пакет документов о доходах Гогунского суд так и не получил.

«Более того, за один год предоставили выписку, которая сформирована не приложением банка, а самостоятельно. По какой причине это сделали, мы сказать не можем», — заявила она.

Теперь суд самостоятельно запросит банковские документы. Адвокат добавила, что Гогунский сейчас указывает доход в размере 200 тысяч рублей в месяц и выплачивает 50 тысяч рублей на содержание дочери. Однако защита Маирко считает, что заработки артиста гораздо выше.

«Мы нашли подтверждение, что доход значительно выше суммы, о которой он говорит. Но чтобы понимать полную картину, суд направил самостоятельный запрос», — заключила правозащитник.

Ранее Гогунский перепутал возраст своей дочери Миланы и поздравил ее с совершеннолетием.