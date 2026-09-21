Звезда Comedy Club Юнусов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Российский актер и комик из шоу Comedy Club Роман Юнусов рассказал, что у него подозревают аритмию и он будет проходить обследование. О своем самочувствии он поделился с ТАСС .

Юнусову стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке». Врачи скорой помощи дождались конца постановки, и только после этого увезли артиста в больницу.

«Сейчас буду обследоваться в больнице. Анализы возьмут, все проверят, кардиограмму снимут, буду лечиться», — сообщил Юнусов.

Актера из сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко экстренно госпитализировали в воскресенье. Его увезли на скорой помощи из театра Евгения Вахтангова. Актер рассказал, что чувствует себя хорошо.