Джонни Депп получил главную роль в экранизации романа «Мастер и Маргарита»

Variety: Джонни Депп сыграет главную роль в фильме по книге «Мастер и Маргарита»

Голливудский актер Джонни Депп сыграет одну из главных ролей в первой англоязычной экранизации легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники.

По их информации, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» также выступит продюсером будущего проекта. Съемки планируют начать в 2026 году, но режиссера картины пока не выбрали.

Это решение знаменует возвращение актера к крупным голливудским проектам после серии судебных разбирательств. Работа над русской литературной классикой станет для него новым творческим вызовом.

