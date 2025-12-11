Джонни Депп получил главную роль в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Голливудский актер Джонни Депп сыграет одну из главных ролей в первой англоязычной экранизации легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники.
По их информации, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» также выступит продюсером будущего проекта. Съемки планируют начать в 2026 году, но режиссера картины пока не выбрали.
Это решение знаменует возвращение актера к крупным голливудским проектам после серии судебных разбирательств. Работа над русской литературной классикой станет для него новым творческим вызовом.
