Возобновилась работа над шестыми «Пиратами Карибского моря» с Деппом
Продюсер «Пиратов Карибского моря» начал переговоры о съемках с Деппом
После провала пятой части кинофраншизы «Пираты Карибского моря» авторы рискнут снять шестую. Джонни Депп может присоединиться к проекту в роли Джека Воробья, сообщил Deadline.
Сюжет «Пиратов Карибского моря — 6» будет строиться вокруг героини, которую сыграет Марго Робби. Джек Воробей станет второстепенным персонажем.
«Мы ведем переговоры с Джонни [Деппом], работаем над сценарием, и, надеюсь, нам удастся завершить этот проект», — сказал продюсер Джерри Брукхаймер.
Пятый фильм вышел в 2017 году. Мертвецы не рассказывают сказки» стали самой низкодоходной частью в серии, собрав всего 795,9 миллиона долларов в мировом прокате.
Работу наш шестыми «Пиратами Карибского моря» приостановили в 2025 году. Разработку сценария планировали продолжить после подписания контракта с режиссером.