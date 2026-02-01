Джонни Деппа с колпаком на голове заметили на съемках в Британии

Актер Джонни Депп снялся в экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенза. Это одна из его первых больших работ в кино за последние годы, сообщил The Sun .

Из-за грима и викторианского наряда с колпаком поклонники не сразу узнали актера. Только после того, как в перерыве между дублями он вышел из роли и улыбнулся, стало ясно, что в образе Эбенезера Скруджа — Депп.

Съемки фильма «Эбенезер: Рождественская песнь» прошли в Великобритании, премьера запланирована на 13 ноября 2026 года. Авторы презентовали его как готический, сверхъестественный триллер.

После скандального развода с Эмбер Херд актер пребывал в забвении и начиная с 2018 года участвовал только в небольших проектах, например, озвучивал персонажа в анимационном приключенческом фильме «Джонни Пафф: Секретная миссия». Последнюю главную роль Депп получил в 2023 году в франкоязычной исторической драме «Жанна Дюбарри».

В 2025 году «черную метку» сняли, студия Lionsgate пригласила актера в фильм «Пьяница». Тогда же бренд Dior возобновил рекламное сотрудничество с Деппом.