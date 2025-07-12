Джонни Депп вернется на экран в роли Джека Воробья

Американская киностудия Walt Disney Pictures снимет сиквел «Пиратов Карибского моря» с Джеком Воробьем, Элизабет Свон и Уиллом Тернером. Об этом сообщил The DisInsaider .

Киностудия приостановила работу над фильмом «Пираты» с Марго Робби в главной роли и сценаристом «Бамблби» Кристиной Хобсон. По словам представителя Walt Disney Pictures, вполне вероятно, что этот фильм никогда не выйдет.

«На данный момент в разработке находится только сиквел/перезапуск, в котором вернутся ключевые персонажи, включая Уилла Тернера, Элизабет Свон и, да, капитана Джека Воробья в сокращенной роли, поскольку фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами», — сказал он.

Проект находится в ранней стадии, будущий режиссер еще не подписал контракт. Как только это случится, начнется работа над сценарием. Официальный анонс фильма состоится на выставке Disney D23 Expo в конце августа.

Инсайдер не назвал актеров, которые исполнят роли ключевых персонажей. Однако поклонники в соцсетях допустили, что ими станут Орландо Блум, Кира Найтли и Джонни Депп, ведь слухи об их воссоединении ходили уже давно.

Последний постепенно возвращается в Голливуд после отмены, связанной с судебными разбирательствами из-за развода с Эмбер Херд, сообщили «Известия». В апреле студия Lionsgate показала его на съемках в фильме «Пьяница».