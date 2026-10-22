Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной возмутило внимание СМИ к болезни матери

Журналисты без согласия раскрывают подробности болезни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. На это в беседе с 360.ru указала ее дочь Ольга.

Она подчеркнула, что публикации о состоянии матери появляются в прессе ежедневно. Ольга назвала подобное нарушением медицинской тайны.

«Никто таких обязанностей не накладывал. Это очень некрасиво», — заявила собеседница 360.ru.

Она также предположила, что информация поступает из купленных источников в больницах. По мнению дочери Федосеевой-Шушиной, такие действия нарушают права человека с юридической точки зрения и недопустимы по-человечески.

«Я не понимаю, почему мама выбрана мишенью в этом смысле. <…> Такого не должно быть. Человек лечится, это нормальное явление. Восемь миллиардов [человек] на планете, и все лечатся по какой-то причине», — подчеркнула она.

По данным Mash, 88-летнюю Федосееву-Шукшину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.