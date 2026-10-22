360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной возмутило внимание СМИ к болезни матери

    Фото: РИА «Новости»

    Журналисты без согласия раскрывают подробности болезни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. На это в беседе с 360.ru указала ее дочь Ольга.

    Она подчеркнула, что публикации о состоянии матери появляются в прессе ежедневно. Ольга назвала подобное нарушением медицинской тайны.

    «Никто таких обязанностей не накладывал. Это очень некрасиво», — заявила собеседница 360.ru.

    Она также предположила, что информация поступает из купленных источников в больницах. По мнению дочери Федосеевой-Шушиной, такие действия нарушают права человека с юридической точки зрения и недопустимы по-человечески.

    «Я не понимаю, почему мама выбрана мишенью в этом смысле. <…> Такого не должно быть. Человек лечится, это нормальное явление. Восемь миллиардов [человек] на планете, и все лечатся по какой-то причине», — подчеркнула она.

    По данным Mash, 88-летнюю Федосееву-Шукшину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

    Читайте также

    Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила госпитализацию актрисы

    Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

    Некрасивая утечка: как на самом деле чувствует себя Федосеева-Шукшина

    Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила госпитализацию актрисы

    Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

    Некрасивая утечка: как на самом деле чувствует себя Федосеева-Шукшина