Диану Шурыгину оставили в СИЗО

Фигурантке уголовного дела о порнографии Диане Шляниной (Шурыгиной) продлили арест. Троицкий районный суд оставил ее в СИЗО до 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — заявили представители суда.

Экс-участнице ток-шоу «Пусть говорят» грозит наказание до шести лет колонии по обвинению в изготовлении и обороте порнографии организованной группой либо по предварительному сговору. В июле суд заменил ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. В уголовном деле, помимо Шляниной, фигурируют еще два человека.