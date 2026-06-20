По делу Шурыгиной задержали еще двух человек

Вместе с блогером Дианой Шурыгиной по уголовному делу о распространении порнографии задержали еще двух подозреваемых. Их поместили под домашний арест, сообщило РИА «Новости» .

Суд в конце мая отправил Шурыгину (по мужу — Шлянину) под домашний арест. В ее квартире в Москве провели обыски, силовики изъяли аппаратуру, которую могли использовать для съемок нелегального контента.

СМИ сообщали, что Шурыгина хотела скрыться от уголовного преследования за рубежом, но за несколько дней до вылета ее задержали. По этой статье Уголовного кодекса девушке грозит запрет на определенную деятельность до 15 лет и до шести лет лишения свободы.

По информации телеграм-канала «112», Шурыгиной запретили пользоваться почтой и интернетом, а также общаться со свидетелями. Несмотря на это, она продолжила продавать платные подписки к закрытым ресурсам с контентом.