Скандально известной блогерше Диане Шурыгиной заменили домашний арест на СИЗО

Известную блогершу Диану Шурыгину (Шлянину в замужестве) отправили в СИЗО прямо из зала суда — ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 8 июля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в постановлении суда.

Причиной ужесточения наказания стало нарушение Шурыгиной условий: девушка вопреки запрету суда продолжала пользоваться мобильным телефоном. Ближайшие 11 дней блогерша проведет в камере изолятора.

Суд 18 июня отправил блогера Шурыгину под домашний арест, запретив ей общаться со свидетелями и подозреваемыми, а также пользоваться почтой и интернетом. Против Шурыгиной возбудили уголовное дело о распространении порнографии.