Диане Шурыгиной грозит до шести лет колонии по делу о порнографии

У скандально известной Дианы Шляниной, известной под фамилией Шурыгина, прошел обыск. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Экс-участницу ток-шоу «Пусть говорят» обвиняют в изготовлении и обороте порнографии, совершенных организованной группой либо по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Обыск проводился в безотлагательном порядке, поэтому решение о его проведении принимал следователь или дознаватель с последующим информированием судьи.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после выхода в эфир программы «Пусть говорят». Тогда уроженка Ульяновска заявила об изнасиловании на вечеринке 21-летним Сергеем Семеновым. Впоследствии девушка вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, однако брак распался в 2019 году.

В мае бывший парень Шурыгиной обвинил ее в краже денег и вещей на 2,8 миллиона рублей.