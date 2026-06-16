Суд раскрыл детали уголовного дела против Дианы Шурыгиной

У Дианы Шляниной, известной под фамилией Шурыгина, провели обыск в рамках дела о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что Шлянину обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или организованная группа. Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Отдельно суд рассматривал вопрос о проведении срочного обыска. В таких случаях следователь или дознаватель сначала принимает решение о следственном действии, а затем уведомляет судью.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят». Тогда она заявила, что после вечеринки в Ульяновске подверглась изнасилованию. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, однако в 2019 году пара рассталась.

Ранее предприниматель Святослав Гусев обвинил Шлянину-Шурыгину в краже денег и вещей на 2,8 миллиона рублей и обратился с заявлением в полицию.