Дерево раздавило новую машину Славы Мэрлоу в Москве

Автомобиль рэпера Славы Мэрлоу раздавило деревом во время непогоды в Москве. Снимок музыкант выложил в своем телеграм-канале .

«Впервые в жизни взял полную страховку», — написал он.

На кадре с места ЧП виден заснеженный капот машины и лежащее на нем дерево.

Из-за непогоды и рухнувших на проезжую часть деревьев некоторые автобусы в разных районах Московской области изменили маршруты. Коммунальные службы начали в усиленном режиме устранять последствия снегопада и сильного ветра.

Жителям Московского региона посоветовали не выходить на улицу без острой нужды и пользоваться общественным транспортом.