Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Жителям столицы, заменившим зимнюю резину на летнюю, настоятельно рекомендуется пользоваться городским транспортом. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

«Будьте осторожны на дороге: не делайте резких маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим. Берегите себя. Хорошего дня!» — добавили в ведомстве.

За сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали почти 20 миллиметров влаги. В Подмосковье максимум осадков отметили в Михайловском, там выпало 79% от апрельской нормы.

Также в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление.