Последствия непогоды начали в усиленном режиме устранять в Балашихе

Все коммунальные службы округа сейчас заняты уборкой снега и поваленных деревьев. На дорогах, во дворах и парках работает спецтехника, чтобы как можно быстрее устранить последствия снегопада.

Глава Балашихи Сергей Юров обратился к жителям. «Пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны. Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном автомобиле. Из-за сильного ветра и мокрого снега, который налипает на ветки, уже много деревьев упало. Коммунальщики быстро расчищают дороги и тротуары, убирают эти деревья», — сказал руководитель муниципалитета.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, до конца дня 27 апреля в Подмосковье ожидается мокрый снег, налипание снега на провода и деревья, гололед на дорогах, а также очень сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Тем, кто стал свидетелем происшествия или сам попал в такую ситуацию, нужно немедленно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(495) 525-61-12, 8(495) 524-41-12, 8(926) 094-51-92 (работают круглосуточно) или 112 (с городского или мобильного телефона).