Столичные власти рекомендовали не выходить на улицу в непогоду без острой нужды

Москвичам рекомендуется не выходить на улицу, а если это все-таки необходимо — быть предельно внимательными, не парковаться и не укрываться под деревьями и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Там заверили, что городские коммунальные службы работают в усиленном режиме, состояние улично-дорожной сети мониторят круглосуточно. Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, как ожидается, сохранится до конца дня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков, побив рекорды для 27 апреля за всю историю метеонаблюдения.

Его коллега Михаил Леус добавил, что атмосферное давление в столице упало до рекордно низких значений.