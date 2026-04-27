В Подмосковье временно изменили маршруты автобусов из-за снегопада

Из-за непогоды некоторые автобусы в разных районах Московской области изменили маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

В Балашихе автобусы маршрута № 110 теперь объезжают участок по улицам 40 лет Победы и Терешковой. Из-за этого они пропускают пять остановок: «Рынок», «ул. Свердлова», «ул. Свердлова, 1а», «стадион „Труд“», «Лесопарк» и «Городской суд».

В Егорьевске из-за упавшего дерева затруднено движение на маршруте № 36. По дороге в деревню Губино, после остановки «Оздоровительный лагерь», в сторону Цюрупы, также упало дерево и полностью заблокировало проезд.

«На дороге от остановки „Школа“ до остановки „Поворот на Богданиху“ наблюдаются поваленные деревья, движение автобусов затруднено», — добавили в «Мострансавто».

В Люберцах на Колхозной улице рухнул столб с проводами. Обошлось без пострадавших.

Интенсивный снегопад начал идти в Подмосковье 26 апреля. Ранее Мособлпожспас убрал с дорог поваленные ветром деревья в Чехове. Спасатели распилили стволы и вывезли их.