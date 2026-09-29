Блогер Дарина Жаркова продемонстрировала образ за 3 миллиона рублей

Предполагаемая девушка Славы Бустера Дарина Жаркова продемонстрировала образ за три миллиона рублей. Именно так она оделась на предсвадебный ужин блогеров Exile и Мини Каролины, сообщил телеграм-канал Super.ru .

В качестве наряда девушка выбрала платье от Phantome Design за 60 тысяч рублей. Ее образ дополнила сумка от Dior — стоимость такого аксессуара составляет около 380 тысяч рублей.

Детали образа обошлись Дарине прилично: серьги и браслет от Graff стоят 1,3 миллиона и 1,1 миллиона рублей. Полностью же образ, по подсчетам телеграм-канала, стоил где-то 2,9 миллиона рублей.

Ранее артистка Аглая Тарасова опубликовала фото в образе стоимостью более двух миллионов рублей. Самыми дешевыми стали яркие шорты — они стоили всего две тысячи рублей.