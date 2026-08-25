Актриса Аглая Тарасова показала образ за 2 миллиона рублей

Артистка Аглая Тарасова опубликовала фото в образе стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом рассказали в телеграм-канале Super.ru .

По подсчетам паблика, самыми дешевыми стали яркие шорты — они стоят всего две тысячи рублей. Затем идут аксессуары: очки Miu Miu за 56 тысяч рублей, кольцо от Hermès за 65 тысяч рублей.

Кроссовки из коллаборации Balenciaga x Adidas обошлись актрисе в 140 тысяч рублей. Дальше — трендовая сумка Chanel 25, стоимость которой — около 730 тысяч рублей. За 1,2 миллиона рублей можно приобрести Rolex Yacht-Master 37, которые у Тарасовой на руке.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова показала образ с аксессуарами на восемь миллионов рублей. Огромную сумму стоили только детали — без одежды.