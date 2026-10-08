Больше 20 лет назад его рэп-частушка «Черный бумер» взорвала дискотеки, стала одним из главных хитов нулевых. А сегодня «парнишке в модной кепке» исполнилось 50 лет. Как белорусский рэпер Серега добился успеха и где он сейчас — в материале 360.ru.

От грез о карьере военного до «Черного бумера»

Сергей Пархоменко (настоящее имя Сереги) родился в Гомеле в 1976 году в семье инженеров. В школе был одним из самых способных учеников и получил серебряную медаль — лишь конфликт с одним из учителей помешал пойти на золотую. В детстве Сергей, по его собственному признанию, хотел стать военным и «защищать мир во всем мире». Тем не менее по этому пути он не пошел. После окончания школы с углубленным изучением немецкого языка Пархоменко два года учился в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины, а потом уехал в Германию, где изучал экономику и политологию. Диплома так и не получил, но за рубежом прожил пять лет. Именно там Пархоменко полюбил музыку, взял сценический псевдоним SERYOGA и создал первые треки вместе с немецкими рэперами. На один из них, записанный вместе с исполнителем Azad по мотивам фильма «Бой с тенью», позже вышел клип. Сергей не стал робеть и сам предложил этому рэперу сотрудничество — просто добыл номер его телефона и позвонил. Кстати, под именем SERYOGA Пархоменко выпускал рэп-композиции, а называясь Серегой, создавал другие музыкальные эксперименты.

Фото: РИА «Новости»

В 2003 году, за год до настоящей славы, артист стал известен в среде русскоязычного хип-хопа благодаря самостоятельному треку «Загубили Лялю». Любительский клип показали на MTV Russia, лейбл «Монолит» издал макси-сингл. Чуть позже Серега засветился на украинском телевидении и выпустил альбом «Мой двор. Свадьбы и похороны» в компании MFG/ BMG Ukraine. В Белоруссии пластинку распространяла компания Go-Records. Несколько недель спустя в России вышел диск «Мой двор: Спортивные частушки». Летом 2004 года появился клип на песню «Черный бумер». Как раз тогда на пике популярности был фильм «Бумер», и песня оказалась как нельзя кстати. «Фильм тогда хайпанул, и я воспользовался моментом. Понял, что трек о черном бумере может залететь, и написал такой трек», — отмечал потом Пархоменко в интервью МУЗ-ТВ. Шалость удалась: песня не только целый год звучала из каждого утюга и на каждой дискотеке, но и завоевала призы в двух номинациях на MTV Russia Music Awards и премию «Золотой граммофон».

Обеспечен до пенсии

Следующим хитом Сереги, пусть и не настолько громким, стала песня «Возле дома твоего», также получившая «Золотой граммофон». Вместе с композицией «Мел судьбы, или Песня Тамерлана» она вошла в саундтрек к фильму «Дневной дозор». Второй студийный альбом исполнителя — «Дискомалярия» — записали в Берлине на студии Slow Jam. Стилистика немного изменилась — вместо уже привычных «спортивных частушек» Серега обратился к модному в то время клубному стилю. Тогда же, в нулевых, его песня King Ring вошла в трейлер игры Grand Theft Auto IV. Кроме того, компания Rockstar Games заказала у рэпера трек Liberty City: The Invasion. Сделка стала для артиста очень удачной.

Я не играю в компьютерные игры и никогда не играл. А то, что мой трек был в культовой игре, это уже история, которую не переписать. GTA сделали меня известным и обеспечили меня до пенсии. Сергей Пархоменко (Серега) в интервью МУЗ-ТВ в 2025 году

Следующий альбом трудолюбивого артиста — «Хроника парнишки с гомельских улиц» — появился в 2008-м. Самыми известными песнями из него стали «Корабли» и «Шоу должно продолжаться». Серега первым в мире официально получил разрешение на заимствование сэмпла мегахита Queen The Show Must Go On с вокалом Фредди Меркьюри. Артист предоставил наследникам прав точный перевод текста (он был посвящен боям на ринге). Рэпер признавался журналистам, что считает песню великой и был счастлив прикоснуться к этому сэмплу.

Дружба с Жириновским и «ссора» с Бастой

В альбом также вошла совместная песня с политиком Владимиром Жириновским «Оля и СПИД» — переосмысление композиции группы «Анонс». Эксцентричные комментарии Жириновского — «Не спешите ложиться, не надо раздеваться — узнайте друг друга» — стали абсолютной импровизацией и дали хиту второе дыхание. Сереге было легко и интересно общаться с Жириновским. Они подружились. «Он оказался простым, прямым и неожиданно заботливым», — делился артист. Серегу восхитило и то, как четко политик видел глобальную картину мира — «как хирург, который точно знает, что если будешь курить, то закончишь раком легких».

Фото: РИА «Новости»

Записать совместный трек предложил Жириновский. Пришлось потрудиться, потому что у него не было ни слуха, ни чувства такта. Серега вынужден был хлопать его по плечу, когда пора было вступать. Однако получилось живо и свежо. Серега утверждал, что «Владимир Вольфович написал страницу в истории русского рэпа». Серега и Жириновский также выступили вместе в музыкальном шоу «Две звезды», исполнив песню «Очи черные». Альбомом «Хроника» Пархоменко собирался завершить карьеру, по крайней мере проект «Серега». Отмечал, что хочет «уйти красиво» и «сильно удивится», если выпустит четвертый альбом.

Фото: РИА «Новости»

Однако в 2014 году вышли сразу два альбома — «50 оттенков Серого» и «Феникс». Первый — меланхоличный и почти депрессивный, второй — снова в уличном стиле и рэперском звучании. Правда, оба — под именем SERYOGA. Год спустя Серегу ждала новая волна популярности. Он представил совершенно новый проект — Полиграф ШарикOFF (отсылка к персонажу повести Михаила Булгакова «Собачье сердце») — в стилистике гаражного шансона и городского романса. Широко раскрутились хиты «Какао белого цвета», «Только секс», «Харизма».

Сделано это было для того, чтобы как-то дистанцироваться от рэпера SERYOGA с его мрачным, исповедальным и грустным репертуаром. Мой новый проект — задорный и <…> «ресторанно-застольно-караочный». Чтобы веселые люди могли петь какие-то другие песни. Сергей Пархоменко, интервью изданию «Беларусь сегодня», 2015 год

В 2017 году, когда Серегу, как позже выразился он сам, «уже подзабыли», он выпустил клип «Антифриз» с резкими высказываниями о русском рэпе, после чего публично поссорился с Бастой. Перепалка происходила в соцсетях. Серега даже вызвал коллегу на батл. Недавно Пархоменко признался, что тепло относится к Басте, а скандал был частью взаимного пиара. «У нас не было настоящего конфликта. <… > Мы просто пытались друг другу помочь с продвижением. В основном он меня продвигал. <… > Была у нас небольшая перепалка, но это уже все в прошлом», — подчеркнул Серега в интервью. В том же 2017-м Серега зарегистрировал бизнес в России. Компания занималась изготовлением и продажей ежедневных наборов еды. Однако через несколько лет, столкнувшись с проблемами с юридическим адресом и накопив долгов по пенсионным взносам, исполнитель лишился бизнеса по решению налоговой службы.

Фото: РИА «Новости»

Музыкальная карьера тоже продолжалась, пусть и не такими темпами, как раньше. В 2018 году вышел новый клип артиста «Много дыма», а два года спустя Серега записал новую версию «Черного бумера» вместе с певцом Давидом Манукяном (DAVA). Пархоменко активно появлялся и в телепроектах. В разные годы был членом жюри шоу «Х-Фактор. Украина», потом — белорусского «Фактор. АВТОР». Участвовал в музыкальном шоу «Битва поколений».

Где и с кем Серега сейчас

В последнее время исполнитель живет в Белоруссии вместе с женой и сыновьями Марком и Платоном. Они родились в конце нулевых от его гражданского брака с украинкой Полиной Ололо. Женщина жаловалась, что после разрыва он буквально украл у нее детей и не давал им видеться. Рэпер объяснял, что хотел оградить мальчиков от якобы нежелательного влияния матери. Начались судебные тяжбы, в итоге суд встал на сторону отца. Что касается новой возлюбленной Сереги, о ней журналисты ничего не знают. В начале 2026 года он признался, что женат и счастлив, однако имени супруги не назвал. «Я встретил женщину, которую хотел встретить всегда. Благодаря ей я узнал, что такое настоящая любовь», — разоткровенничался артист. И пообещал при возможности показать ее публике, когда «придет время».

Фото: РИА «Новости»

На сцене Пархоменко появляется не так часто. Однако в 2025 году он сообщил журналистам, что «проснулся SERYOGA, этот рэп-динозавр из юрского периода», и объявил о подготовке нового мини-альбома. Кроме того, у Сергея интересные хобби — он увлекается альпинизмом и любит рубить лес. Ему даже предлагали стать лесорубом официально, но он отказался и воспринимает это скорее как тренировки на свежем воздухе.