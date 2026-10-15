Артистка Азиза сменила стиль и сделала короткую стрижку со светлыми волосами

Популярная артистка Азиза кардинально изменила внешность. Певица отказалась от узнаваемого стиля и сделала короткую стрижку, фотографию исполнительницы опубликовал в социальных сетях ее коллега Тимур Ведерников.

На селфи 62-летняя певица выглядит необычно. Вместо привычных длинных рыжих волос Азиза обзавелась экстремально короткой стрижкой «под мальчика» светлого, почти серебристого оттенка и полностью открывающей лицо.

Артистка позировала рядом с Ведерниковым. Для съемок она выбрала яркий и элегантный наряд: бирюзовый жакет с широкими лацканами, под которым заметна серая блестящая блуза с пайетками.

Особое внимание Азиза уделила деталям — образ дополняют крупные висячие серьги с жемчугом и массивное искрящееся ожерелье-цепочка. Певица сделала выразительный макияж с акцентом на глаза с помощью темной подводки и теней, а также подчеркнула губы помадой естественного оттенка.

Азиза Мухамедова прославилась еще в конце 1980-х годов. Популярность ей принесли хиты «Твоя улыбка» и «Маршальский час». В 2023 году Азиза рассталась с мужем ради любовника на 30 лет младше.