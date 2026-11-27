Сын олигарха Романа Абрамовича Аркадий официально оформил свои отношения с моделью Валерией Журавлевой. Об этом сообщил Starhit .

«Лера Журавлева официально стала Абрамович. По данным столичного загса Нагорного района, Аркадий и Валерия зарегистрировали брак 28 октября», — привело издание слова источника.

Свадьба прошла тихо, без пышных торжеств, почти без свидетелей.

Отношения молодоженов продолжаются уже несколько лет, они воспитывают дочь и сына. Со своей предыдущей супругой Марией Савельевой Абрамович развелся в 2025 году.

Валерии Журавлевой 31 год, она известная модель, в 2015 году вышла в финал конкурса «Мисс Россия». У нее есть дочь от предыдущих отношений.

Ранее бывшая жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова зарегистрировала брак с лидером рок-группы «Жуки» Валерием Жуковым. Дня нее брак стал третьим по счету.