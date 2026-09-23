Алсу рассказала о перерыве в карьере своей дочери Микеллы

Певица Алсу объяснила, почему ее дочь Микелла временно приостановила музыкальную карьеру и перестала выпускать новые песни. В беседе с KP.RU артистка подчеркнула, что музыка по-прежнему важна для Микеллы, но сейчас девушка сосредоточена на учебе и поиске себя.

Алсу отметила, что Микелла проявляет стойкость и не стремится делать что-либо под давлением ожиданий окружающих.

«Я всегда говорю своим детям: не нужно никому ничего доказывать. Если появится песня, которую ей действительно захочется спеть, если появится внутреннее желание вернуться к активному творчеству — она это сделает», — сказала Алсу.