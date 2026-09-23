Алсу назвала эмоциональный отклик главным критерием оценки таланта

Певица и телеведущая Алсу заявила, что эмоциональный отклик зрителей важнее безупречных вокальных данных. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU .

По словам исполнительницы, ключевым фактором при оценке артистов для нее остается способность вызвать чувства у аудитории.

«Можно идеально взять каждую ноту <...> — и ничего не оставить в душе зрителя. А можно где-то быть неидеальным, но за несколько минут заставить человека что-то почувствовать», — отметила Алсу.

Она добавила, что участники музыкальных конкурсов нередко волнуются перед большой публикой, поэтому она старается не судить о них по первым секундам, а стремится разглядеть потенциал, индивидуальность и «ту самую искру».