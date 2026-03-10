Александр Зацепин принял поздравления со 100-летием на сцене Большого театра

«Настроение у меня всегда хорошее, а сегодня особенно. Как-то, вот, необычно, потому что этот концерт такой. Приятно просто очень», — сказал он.

Концерт в честь 100-летия народного артиста России открылся под увертюру из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Зацепин принимал поздравления на сцене, сидя за роялем.

В этот вечер выступили Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Юлия Пересильд, а также оперные певцы Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава. Поздравление от имени президента России Владимира Путина зачитал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее композитор поделился секретами долголетия, которые заключаются в четком распорядке дня, физической и творческой активности. Зацепин заявил также, что семья занимает важное место в его жизни.