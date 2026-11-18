После недавнего ареста в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков гонорар рэпера Navai за выступления на новогодних корпоративах вырос до шести миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

До поездки в Казахстан, где в октябре его задержали с наркотиками, Navai требовал только четыре миллиона рублей за часовой концерт для частных клиентов.

Кроме того, артист рассчитывает на компенсацию дорожных расходов для себя и команды — порядка 50 тысяч рублей — и на покрытие затрат на доставку оборудования по Москве и Подмосковью — около 15 тысяч.

Вернувшись в Россию из Казахстана, где рэпер смог избежать уголовного дела, он передвинул выступления с октября на ноябрь. Помимо этого, сразу поднял цену за корпоративы.

Ранее стало известно, что певец Леонид Агутин в начале января 2027 года выступит в Дубайской опере. При полной посадке выручка от продажи билетов составит более 49 миллионов рублей.