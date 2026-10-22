Актриса Наталья Батурина скончалась на 100-м году жизни

В Севастополе на 100-м году жизни скончалась актриса и педагог Наталья Батурина. Об этом сообщили на сайте местного Театра юного зрителя.

Батурина умерла 19 октября. Она стояла у истоков этого театра.

Свою карьеру актриса строила на сценах разных городов. Она выступала в Вильнюсе, Минске, Алма-Ате, Днепропетровске, Астрахани и Бресте.

В Севастопольский театр для детей и молодежи Батурина пришла в 1988 году. Там она работала до завершения творческой деятельности. За свою жизнь актриса исполнила около 100 ролей. В 2006 году она получила театральную премию «Рыцарь сцены».

«Коллектив Севастопольского ТЮЗа понес невосполнимую утрату. Но мы твердо знаем: для нас она всегда жива. Ее уроки, ее голос, оптимизм и безграничная преданность театру навсегда останутся в наших сердцах и в стенах, которые она так любила», — поделились в театре.

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