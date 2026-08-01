Адвокат Лерчек заявил о намерении обжаловать приговор

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, намерена обжаловать приговор. Об этом РИА «Новости» ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, у защиты есть вопросы к расчету суммы штрафа и правильности применения закона. Окончательное решение примут после изучения полного текста приговора.

В пятницу, 31 июля, Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и оштрафовал на 763,5 миллиона рублей. Ей также запретили администрировать сайты на три года. Дело связано с выводом более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Во время суда Чекалина попросила не назначать ей штраф, так как у нее не осталось ни накоплений, ни недвижимости на продажу.

Накануне журналистка Ксения Собчак назвала приговор Лерчек суровым. Однако, по словам телеведущей, ее порадовало, что страдающая онкологическим заболеванием мать не окажется за решеткой.