«Не осталось накоплений». Лерчек в последнем слове попросила не назначать ей штраф

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать штраф, так как ей нечем его оплатить. Об этом сообщил источник ТАСС .

Чекалина вновь заявила о невиновности в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов.

«Лерчек также попросила не назначать штраф в том размере, о котором попросила в прениях сторона гособвинения: у нее не осталось накоплений, нет ничего из недвижимости, которую можно было бы продать», — рассказал собеседник агентства.

Приговор блогеру вынесут 31 июля, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. Обвинение потребовало наказания в виде шести лет условно.