Ростовские хирурги провели уникальную операцию по извлечению пули из глазницы

Хирурги ростовской больницы выполнили уникальную малоинвазивную операцию — они вытащили пулю из глазницы подростка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По ее данным, 14-летний школьник поступил с тяжелым ранением лица. Из-за выстрела парню в глазницу попала пуля. Она прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа.

Для удаления пули традиционным способом потребовался бы большой хирургический доступ, что привело бы к высокому риску травмы окружающих тканей.

В итоге врачи провели операцию через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи. Туда ввели эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты, под многократным увеличением хирурги аккуратно извлекли инородный предмет.

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