Врач Шаталова: при появлении одышки и сладости надо обратиться к терапевту

Если появилась слабость и высокая температура, которая не снижается, то необходимо обратиться к терапевту. Об этом РИА «Новости» заявила клинический фармаколог, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Шаталова.

Врач назвала «красным флагом» при ОРВИ температуру 39 градусов, которая держится дольше 3-5 дней. Если она снова поднялась после снижения, то это может свидетельствовать о бактериальных осложнениях.

Также специалист отнесла к симптомам отит, гайморит, пневмонию, одышку, нехватку воздуха, учащенное или затрудненное дыхание, боль в груди свистящее дыхание, кашель с гнойной мокротой, сильную слабость и сонливость.

По словам Шаталовой, в группе риска находятся дети до трех лет, беременные, пожилые, особенно с хроническими заболеваниями. Она призвала этих людей вызывать врача на дом.

«Не ходите в поликлинику с температурой и симптомами ОРВИ, чтобы не заражать других и не переносить болезнь на ногах», — подчеркнула специалист.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская назвала опасной ситуацию, когда после ОРВИ появляются сильная головная боль, нарушение речи или онемение конечностей.