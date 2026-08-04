Сегодня 16:45 От «Злой» до истощения: как Ариана Гранде менялась на глазах фанатов и что говорят об этом врачи Диетолог Разаренова объяснила, как понять, что пора остановиться худеть Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Шоу-бизнес

Знаменитости

Мода

Музыкальные клипы

Питание

Диеты

Диабет

Депрессия

Мир

Фанаты Арианы Гранде бьют тревогу из-за внешнего вида артистки. Многие считают ее нынешнюю худобу нездоровой и уже ставят ей диагнозы расстройства пищевого поведения (РПП) и анорексии. Насколько это может быть правдой и как распознать у себя подобные расстройства — в материале 360.ru.

Кто такая Ариана Гранде Тридцатитрехлетняя Ариана Гранде — американская певица, автор песен и актриса. Девушка начинала карьеру в детских мюзиклах (дебютировала в бродвейской постановке «13» в 2008 году) и снималась в сериалах «Виктория-победительница» и его спин-оффе «Сэм и Кэт» на телеканале Nickelodeon.

Интересно Гранде обладает редким для поп-эстрады четырехоктавным вокальным диапазоном со свистковым регистром.

В 2013 году она подписала контракт с лейблом Republic Records и в этом же году выпустила первый студийный альбом Yours Truly в стиле поп и R&B. Пластинка возглавила чарт Billboard 200. Наиболее популярными считаются ее альбомы My Everything (2014) и Dangerous Woman (2016), а за пластинку Sweetener она получила первый «Грэмми». В 2021 году Ариана вернулась к актерству и снялась в киноадаптации бродвейского мюзикла «Злая». За нее актрису номинировали на «Оскар».

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тревога фанатов из-за худобы Гранде Во время промотура «Злой» поклонники творчества артистки начали замечать, что Гранде с каждым выходом в свет буквально тает на глазах. Худобу подчеркивал и ее новый стиль: вместо загоревшей брюнетки фанаты увидели выбеленную русую блондинку с высветленными бровями. В последнем видео артистки на песню Petal она выглядела крайне болезненной: открытая одежда выдавала обтянутые кожей кости — и это не фигура речи. Если в музыкальном клипе поклонникам могло это только показаться, то вот в туре они увидели Гранде на сцене вживую — к сожалению, многие подтверждают, что в жизни худоба Арианы выглядит еще более пугающей. На фоне критики появились слухи, что певица на время перестанет выходить в свет. Гранде подтвердила их, но подчеркнула, что перерыв в карьере связан далеко не с критикой ее внешности. «Я давно непублично приняла это решение, обдуманно и осознанно. <…> Я хочу поделиться этим, потому что я знаю, что мои поклонники обеспокоены тем, что нечто негативное разрушает мою жизнь, но я должна сказать, что дело обстоит совсем наоборот», — отметила артистка.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

У Гранде проблемы со здоровьем? Тревожные фото певицы действительно могут быть следствием нарушений в питании, рассказала 360.ru врач-диетолог и нутрициолог Евгения Белюга. «Медийные личности склонны к такому изнурению. Взять даже нашу певицу Полину Гагарину. Она извела себя — одни кожа да кости», — отметила специалист. Диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова в разговоре с 360.ru, напротив, считает, что по фотографии нельзя ставить диагнозы. «Никогда нельзя установить ни расстройство пищевого поведения, ни нервную анорексию, ни онкологические заболевания. И для того, чтобы говорить о таких серьезных заболеваниях, важен анамнез, динамика веса, осмотр, анализы, оценка пищевого поведения и работа смежных специалистов», — заявила врач.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com

В последнее время в обществе действительно преобладала мода на худобу как у подиумных моделей. Возможно, причина в появлении препаратов для диабетиков, которые многие звезды использовали для похудения. Подобные манипуляции с собой проделывали знаменитости с лишним весом, однако Гранде никогда такой не была. В периоды расцвета своей музыкальной карьеры она выглядела худой, но здоровой. Теперь же певица выглядит осунувшейся, и если она действительно пыталась похудеть, то звезда явно с этим переборщила — или просто не смогла остановиться. Однако если предположить, что певица сильно похудела не по своей воле, то ее нынешнее состояние могло стать следствием серьезных заболеваний. «Худоба еще не доказывает РПП. Непреднамеренное снижение веса может встречаться при заболеваниях щитовидной железы, гипертиреозе, при сахарном диабете первого типа, при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом. Это может быть нарушение всасывания пищи — мальабсорбция, или мальдигестия (сбой расщепления еды — прим. ред.) Это могут быть хронические заболевания, которые проявляются в виде снижения аппетита. Это может быть депрессия или побочный эффект после приема лекарственных средств. И конечно же, худоба может быть следствием онкологических заболеваний», — отметила врач.

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В результате пациент длительно недоедает, из-за чего возникает выраженный дефицит калорий и нутриентов, когда организм начинает экономить ресурсы и терять мышечную массу. «Возникает слабость, быстрая утомляемость, изменение артериального давления в сторону снижения, головокружения, обмороки, редкий пульс, нарушение сердечного ритма, снижение плотности кости, повышение риска остеопороза и, как следствие, спонтанные переломы», — объяснила Разаренова. Худобу часто сопровождают нарушения гормонального фона, менструального цикла, работы репродуктивной системы, анемии, которая приводит к ухудшению состояния волос и кожи. У людей с низким весом снижается перистальтика и моторика желудка и кишечника, из-за чего возможны запоры. При тяжелом истощении возможны осложнения со стороны сердца, сосудов и других органов. Признаки расстройств пищевого поведения Белюга назвала главные признаки, которые могут указывать на проблемы: отказ от пищи на людях, но наедине человек будет объедаться. Как правило, такое чаще случается у девушек. После переедания они часто идут в туалет, где избавляются от содержимого желудка;

фиксация на еде. Человек все время думает о ней, так как он уже не способен мыслить о чем-то другом. В этом состоянии помочь пациенту может только специалист с психиатрическим образованием.

Фото: РИА «Новости»

«В моей практике было несколько таких пациенток. Например, мама привела ко мне девочку — обычно таких людей именно приводят к специалистам, потому что они сами не осознают проблему», — объяснила Белюга. Булимия, анорексия и другие проблемы с пищевым поведением приводят не только к неэстетичной худобе, но и к другим проблемам со здоровьем. Например, нарушается работа поджелудочной железы, печени, желудка, в целом ЖКТ. Иными словами, когда человек перестает есть, эти органы атрофируются. И это переходит в более тяжелую форму, когда изменения происходят на уровне психики: пациент теряет интерес не только к еде, но и к жизни. Многие такие пациенты даже наносят себе вред — в таких случаях необходима помощь психиатров. Разаренова, в свою очередь, разграничила понятия анорексии и расстройства пищевого поведения.

Фото: Trae Patton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Анорексия — это психическое и физиологическое заболевание, для которого характерно ограничение питания или другие способы удержания низкого веса. Это страх набора массы, нарушение восприятия тела», — указала Разаренова. РПП же — это широкая группа заболеваний и состояний, в которую, помимо анорексии, входят булимия, компульсивное переедание и избегающе-ограничительное расстройство приема пищи. Как понять, что пора остановиться худеть Разаренова отметила, что при здоровом похудении следует опираться не на цифру на весах, а на самочувствие. Если человек при снижении веса начинает чувствовать постоянную слабость, зябкость, головокружения, у него ухудшается сон, появляются проблемы с памятью и концентрацией, то это важные сигналы, которые указывают на то, что пора остановиться.

Фото: Moaz Abu Taha/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com