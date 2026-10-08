Психиатр Жиляев объяснил моду на психические расстройства

Россияне стали чаще обращаться к психиатрам и называть себя психически нездоровыми. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил психолог, психиатр Андрей Жиляев.

По его словам, некоторые психиатрические диагнозы вошли в число культурных трендов.

«Биполярное расстройство. Паническая атака. Депрессия. Это все — некие психиатрические характеристики, которые люди стали у себя находить самостоятельно», — сказал Жиляев.

Он отметил, что такие диагнозы широко тиражируются в интернете, а признание их у себя дает человеку оправдание особенностям поведения.

По данным Росстата, за первую четверть века число россиян с расстройствами непсихиотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами — выросло на 21,5%. Жиляев добавил, что специалисты часто сталкиваются с ситуацией, когда заболевания у клиента на самом деле нет, но человек настаивает на его обнаружении.

Врач также предупредил, что фильмы и сериалы о психиатрии могут стать триггером для людей с «трещинкой» и подтолкнуть их примерять диагнозы на себя. Поводом для беспокойства он назвал случай, когда компьютер начинает замещать реальную жизнь и возникает социальное одиночество.