Neuropsychological Rehabilitation: шахматы могут улучшить качество жизни при лечении зависимостей

Ученые выяснили, что шахматные тренировки положительно влияют на когнитивные функции и качество жизни у людей с алкогольной зависимостью и у подростков, проходящих психиатрическое лечение. Результаты исследований опубликовали в научных журналах Neuropsychological Rehabilitation и Clinical Child Psychology and Psychiatry, сообщили «Известия» .

В первой работе изучали возможность использования шахматных тренировок в реабилитации людей с алкогольной зависимостью, во второй — у детей и подростков, проходящих психиатрическое лечение.

Терапевтическая программа отличалась от обычной игры в шахматы. Участникам не требовалось соревноваться друг с другом или демонстрировать глубокое знание стратегии. Основное внимание уделяли отдельным когнитивным навыкам: концентрации, рабочей памяти, планированию и решению задач.

В первом исследовании участвовали люди с алкогольной зависимостью, которые одновременно продолжали получать стандартное лечение. После шахматных тренировок они лучше удерживали внимание и сообщали о более высоком качестве жизни. Групповой формат занятий способствовал общению и социальному взаимодействию во время реабилитации.

Вторая работа была посвящена подросткам в возрасте от 13 до 17 лет, проходившим психиатрическое лечение. На протяжении шести недель они дополнительно занимались шахматной когнитивной тренировкой. В этой группе исследователи также обнаружили положительные изменения: улучшились показатели рабочей памяти, а подростки сообщили о более высоком психологическом благополучии и качестве жизни по сравнению с контрольной группой.