Врач Тимощенко рассказала, что штамм «Стратус» продолжает доминировать в России

В России наблюдается рост заболеваний COVID-19, вызванных штаммом XFG («Стратус»). По данным Роспотребнадзора, количество случаев выросло на 33%, превысив отметку в 60 тысяч за неделю. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала в беседе с MIR24.TV о ключевых особенностях штамма.

Среди них — высокая заразность, позволяющая быстрее распространяться среди населения, способность избегать иммунной защиты, вызывая частые повторные случаи заболевания, а также преимущественное поражение верхних дыхательных путей, снижающее вероятность тяжелой пневмонии.

Симптомы заболевания включают боль в горле, кашель, ринорею, головные боли и общую слабость. Температура обычно невысока, до 38 градусов, отметило ОТР.

Доктор Тимощенко подчеркнула, что большинству пациентов специальное медикаментозное лечение не требуется, рекомендуя симптоматическую терапию. Особое внимание следует уделять группе повышенного риска: пожилым людям старше 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

«Новый штамм демонстрирует эволюцию вируса, характеризующуюся увеличением заразности при снижении тяжести протекания болезни», — подвела итог специалист.