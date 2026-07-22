Врачи больницы в Щелкове спасли зрение младенцу с врожденной патологией глаз

В Щелковский перинатальный центр доставили жительницу Клина на 30-й неделе беременности. Женщине потребовалась срочная медицинская помощь из-за преждевременного излития околоплодных вод.

Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение, в результате которого на свет появились два ребенка.

Первые недели жизни новорожденные провели в отделении реанимации, где специалисты контролировали их состояние и помогали стабилизировать важнейшие функции организма. Позже их вместе с мамой перевели в отделение патологии для дальнейшего наблюдения и лечения.

Особое внимание врачей было приковано к состоянию зрения мальчика. У ребенка возникло осложнение — ретинопатия недоношенных.

«Чтобы предотвратить риск, офтальмологи провели транспупиллярную лазерную коагуляцию сетчатки обоих глаз — метод, при котором повреждения сетчатки устраняются с помощью направленного лазерного излучения. Благодаря вовремя проведенной процедуре, мы смогли предотвратить тяжелое инвалидизирующее состояние», — пояснил главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

После полного восстановления мальчика вместе с сестрой и мамой выписали. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением специалистов до достижения трехлетнего возраста.

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