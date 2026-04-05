Женщина из Петербурга впервые в России родила «однояйцевую» четверню

Жительница Санкт-Петербурга впервые в России родила монохориальную, или «однояйцевую», четверню. Об этом сообщили в официальной группе родильного дома № 17 во «ВКонтакте» .

Малышки появились на свет на 32-й неделе беременности. Подобные случаи крайне редки — примерно один на 15,5 миллиона родов, и ранее в стране такие роды не фиксировали.

Роды прошли с помощью кесарева сечения. Все четыре девочки родились с хорошими показателями для своего срока: их вес составил от 1360 до 1640 граммов, рост — от 37 до 41 сантиметра. Врачи отмечают, что таких результатов удалось добиться благодаря грамотному ведению беременности и слаженной работе медиков.

Сейчас новорожденные находятся под наблюдением специалистов. Медики поздравили родителей с редким и счастливым событием и пожелали малышкам крепкого здоровья.

