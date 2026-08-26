В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и руками

В индийском штате Мадхья-Прадеш родился ребенок с редкой аномалией — четырьмя руками и четырьмя ногами. Об этом сообщило издание Need To Know .

Ребенок появился на свет 23 августа в городе Лавкушнагар у 29-летней женщины. По данным издания, дополнительные конечности были прикреплены к верхней части груди и животу новорожденного.

Медики предположили, что виновником такого состояния мог быть близнец-паразит — редкое врожденное состояния, при котором один эмбрион развивается внутри тела другого.

Ребенок выжил, он находится в стабильном состоянии. Его вес составляет около трех килограммов. Врачи планируют провести подробное обследование, после которого определят дальнейшую тактику лечения.

Ранее в том же индийском штате женщина родила четверню в авторикше по дороге в больницу. Все новорожденные умерли.