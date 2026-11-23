Фото: Учебный кабинет химии в средней школе № 13 в Королеве после капитального ремонта / Медиасток.рф

Ученые Новосибирского государственного университета при поддержке программы «Приоритет-2030» создали отечественные таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и яичников. Разработку зарегистрируют в 2027 году, сообщил ТАСС .

Таргетная панель представляет собой комплексный лабораторный генетический тест методом секвенирования нового поколения, при котором анализируется связанные с конкретным заболеванием участки генов. Подобные системы уже используются за рубежом, но не в России.

Специалисты лаборатории биоинформатики Института медицины и медицинских технологий создали тест-системы для определения двух видов рака — молочной железы и яичников. Их зарегистрируют в 2027 году. Уникальность разработки НГУ заключается в способности охватить исследованием сотни генов в одной панели, чтобы адаптировать под новые задачи.

Ранее россиян начали лечить отечественными CAR-T-препаратами от рака. Почти 200 пациентов получили их по ОМС.