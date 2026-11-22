Отечественные CAR-T-препараты для лечения онкологических заболеваний получили более 250 пациентов российских больниц. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.

Она подчеркнула, что из общего числа пациентов 55 получили препараты во время клинического исследования, которое проходило в 2024–2025 годах.

«Остальные получили лечение по ОМС», — заявил Алешина.

Врач обратила внимание, что около половины пациентов, прошедших терапию, — дети.

Разработанные в России мРНК-вакцины от рака, а также иммунотерапию с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в этом году. Теперь эти виды лечения доступны по полису ОМС.