Кузбасские врачи спасли двух больных, которых экстренно доставили на вертолете Ми-8 из Тувы. Среди пациентов оказался 10-летний мальчик, перенесший клиническую смерть. Об этом рассказал в мессенджере «Макс» министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Сотрудники Кузбасского центра медицины катастроф доставили мальчика из аэропорта в Кузбасский кардиоцентр.

«Ребенку потребовалась помощь врачей Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. <…> мальчик перенес клиническую смерть», — сказал Тарасов.

Пациенту благополучно установили кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас ребенок в отделении анестезиологии-реанимации.

Второй пациент — 34-летний мужчина. Его привезли на реанимобиле в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары с серьезными травмами позвоночника — на него упала плита.

Пациент проходит консервативную терапию в нейрохирургическом отделении, находится на постельном режиме и использует корсет.