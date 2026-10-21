Дерматолог Анчикова посоветовала не включать жесткие скрабы и спиртовые лосьоны в осенний уход за кожей

Осенью коже требуется мягкий поэтапный уход для восстановления после летнего стресса, а жесткие скрабы и спиртовые лосьоны могут лишь навредить. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

По словам специалиста, из-за ультрафиолета, морской соли и смога в клетках накапливается окислительный стресс, ускоряющий старение. Восстановительный протокол занимает четыре-шесть недель, отметил KP.RU.

Первым этапом эксперт назвала деликатное очищение гидрофильным маслом и энзимной пудрой или мягкими кислотами вместо абразивных скрабов. Затем следует нейтрализовать воспалительные процессы сыворотками с витамином C (10–20%), ниацинамидом и коэнзимом Q10. На финальном этапе важно укрепить липидный барьер кремами с церамидами, холестерином и ненасыщенными жирными кислотами. Также дерматолог рекомендовала избегать агрессивных ретиноидов без подготовки.