Невролог Головачева рассказала, что лицевая миокимия может вызывать подергивания глаза на фоне переутомления и тревоги

Причиной подергивания глаза чаще всего становится лицевая миокимия из-за тревоги или переутомления. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-невролог Регина Головачева.

По словам специалиста, при непроизвольном сокращении мышц вокруг глаза в первую очередь необходимо наладить сон и спать от семи до девяти часов. Также врач посоветовала гулять на свежем воздухе и хотя бы на месяц отказаться от алкоголя и напитков с кофеином, отметил KP.RU.

Если за три месяца состояние не изменится, пациенту могут назначить ботулинотерапию. Головачева подчеркнула, что это неврологическая, а не косметологическая процедура, поэтому вводить специальный аптечный препарат должен исключительно врач.