Терапевт Бурнацкая предупредила, что резкий отказ от ряда лекарств может ухудшить здоровье

Резкий отказ от ряда препаратов может спровоцировать синдром отмены и ухудшить здоровье. Наиболее опасно прекращать без назначения врача прием антидепрессантов, снотворных и сердечных средств, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая сайту Lenta.ru .

Специалист заявила, что при внезапном отказе от антидепрессантов возможны тошнота, головокружение, тревожность и нарушения сна. Прекращение приема бензодиазепиновых снотворных или успокоительных чревато выраженной тревогой, бессонницей и в тяжелых случаях судорогами, отметил KP.RU.

Кроме того, самостоятельная отмена бета-блокаторов способна привести к повышению давления, учащению пульса и обострению стенокардии. Риск несет и отказ от глюкокортикостероидных гормонов. Бурнацкая подчеркнула: исчезновение симптомов не означает окончания лечения, а быстрое снижение дозировки может вызвать обострение болезни.