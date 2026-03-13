Ученые установили связь между погодой и инфарктом

Резкие перепады погоды могут спровоцировать инфаркт миокарда, который является одной из ведущих причин смертности в мире. К такому выводу пришли специалисты из Китая. Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Cardiovascular Medicine (FCM).

Ученые Столичного медицинского университета, отделения кардиологии, Центра эндокринологии и ревматологии Пекинской больницы Лухэ сопоставили истории болезни 11,5 тысячи пациентов с острым инфарктом миокарда с погодными сводками за 10 лет. Данные переработали при помощи модели машинного обучения Random Forest.

«Хотя предыдущие исследования преимущественно изучали взаимосвязь погоды и острого инфаркта миокарда, лишь немногие исследования рассматривали использование метеорологических параметров для оптимизации распределения ресурсов на лечение», — заявили авторы исследования.

Результаты подтвердили, что метеозависимость может быть смертельной для человека. Определенные погодные параметры, в частности суточная разница температур и скорость воздушного потока, оказались статистически значимо связаны с частотой возникновения острого инфаркта миокарда. Самым важным специалисты назвали перепады температур.

