Кардиолог рассказал, какие болезни может скрывать метеозависимость

Сезонные жалобы на головные боли и упадок сил могут быть признаком не популярной метеозависимости, а серьезных проблем со здоровьем, которые требуют внимания и лечения. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал об этом изданию Readovka .

В первую очередь врач подчеркнул, что медицинская терминология не включает понятие «метеозависимость». Люди часто объясняют им симптомы, которые раньше попросту не замечали.

«У всех людей, у которых есть какие-то заболевания, либо у людей, которые эти заболевания в себе не нашли, <…> не обратили внимания, они считают, что это метеозависимость и от этого мучаются. Изменились условия, и организм не смог приспособиться, и вылезли все болячки. <…> Потом все нормализуется, потому что организм придет в норму, так как он не сильно больной. Но если ты болеешь сильно, то болячка может разойтись», — сказал Кондрахин.

Кардиолог уточнил, что у относительно здоровых людей перемена погоды может привести лишь к кратковременному снижению работоспособности. При хронических заболеваниях такие изменения становятся триггером обострений и могут довести до тяжелых последствий.

Отдельно Кондрахин развеял популярный миф про магнитные бури. Врач вспомнил про ЯМР-спектрометр, который создает магнитное поле в тысячу раз сильнее, чем во время природных явлений. Однако люди рядом с этим оборудованием не сталкиваются с массовым ухудшением самочувствия.