Врач Комаров предложил метеозависимым делать гимнастику и принимать контрастный душ

Резкое потепление в феврале может негативно сказаться на здоровье метеочувствительных людей, особенно пожилых и тех, кто принимает препараты для понижения давления. Невролог Александр Комаров рассказал Life.ru , как адаптироваться к изменениям погоды.

Для молодых и здоровых метеочувствительных людей эксперт рекомендовал немедикаментозные способы воздействия на сосудистый тонус. Например, утренняя гимнастика с нагрузкой на крупные мышечные группы: приседания, упражнения для спины и пресса, отжимания. Такая активность стимулирует выработку адреналина, норадреналина и серотонина, помогая мягко стабилизировать давление.

Также полезен «щадящий» контрастный душ с разницей температур около десяти градусов. Смену температуры рекомендуется проводить каждые десять секунд. Это укрепляет периферические сосуды и сосуды головного мозга, облегчая адаптацию к атмосферным колебаниям.